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16:15, 16 января 2018 975
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Увеличение плотности застройки рязанского кафе «На посошок» вынесли на слушания

Увеличение плотности застройки рязанского кафе «На посошок» вынесли на слушания

Постановление о их проведении официально опубликовали, во вторник, 16 января.

Сами слушания пройдут в четверг, 8 февраля, в кабинете №219 административного здания на Введенской, 107.

Заявитель запрашивает увеличить коэффициент застройки до 96% для реконструкции здания на улице Связи № 16-а. Сейчас там располагается мини-кафе «На посошок», которое находится в зоне многофункционального делового, общественного и коммерческого назначения

В тот же день пройдут еще одни слушания по аналогичным изменениям на улице Урицкого, 6/106 в зоне застройки 5-12 этажей и выше. Коэффициент застройки для реконтрукции заправшивают увеличить до 95%.

Слушания начнутся в 18:00 и 18:30 соответственно. До 8 февраля в кабинете №219 будут принимать предложения по заявке. Телефон: 29-78-17.


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