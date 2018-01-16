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9:01, 16 января 2018 706
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Умер политик Виктор Анпилов

Умер политик Виктор Анпилов

Умер известный политик, один из руководителей движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов. Лидер уличных протестов 90-х годов скончался на 73-м году жизни от обширного инсульта, передает ТАСС.

«Его роль в коммунистическом движении трудно переоценить. Он был первым постсоветским коммунистическим лидером», — считает экс-депутат Госдумы Дарья Митина.

Виктор Анпилов родился 2 октября 1945 года. Окончил журфак МГУ. В 90-е годы XX века был одним из лидеров уличных протестов. Участвовал в октябрьских событиях 1993 года в Москве, после которых провел несколько месяцев в СИЗО.

В последние годы Анпилов редко появлялся в публичном пространстве, но после начала президентской кампании 2018 года решил поддержать кандидата от КПРФ. Инсульт у лидера уличных протестов 90-х случился по дороге на встречу с доверенными лицами Павла Грудинина.


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