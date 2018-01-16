Рязанские транспортники предложили улучшить дорожное движение в Северодвинске. Об этом сообщили на
Новую схему организации дорожного движения в Северодвинске разработала рязанская транспортно-проектная компания «Квантекс». Специалисты предложили ввести одностороннее движение, выделенные полосы для автобусов, развитие велосипедной инфраструктуры и дополнительные парковки.
«Это целесообразно в крупных городах с шестиполосным автомобильным движением», — отметили в сообщении.
Организацию пассажирских автобусных перевозок в Северодвинске рязанские специалисты сочли удачной и порекомендовали не вводить дополнительные маршруты.
Фото сайта «