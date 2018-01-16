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11:25, 16 января 2018 921
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Рязанские транспортники предложили улучшить дорожное движение в Северодвинске 5

Рязанские транспортники предложили улучшить дорожное движение в Северодвинске

Фото: © RZN.info / Мария Аверкина

Рязанские транспортники предложили улучшить дорожное движение в Северодвинске. Об этом сообщили на сайте пресс-службы Северодвинска.

Новую схему организации дорожного движения в Северодвинске разработала рязанская транспортно-проектная компания «Квантекс». Специалисты предложили ввести одностороннее движение, выделенные полосы для автобусов, развитие велосипедной инфраструктуры и дополнительные парковки.

«Это целесообразно в крупных городах с шестиполосным автомобильным движением», — отметили в сообщении.

Организацию пассажирских автобусных перевозок в Северодвинске рязанские специалисты сочли удачной и порекомендовали не вводить дополнительные маршруты.

Фото сайта «Архпогода»


© RZN.info

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