Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:36, 16 января 2018 1 943
 1    0

Рязанские кряквы покинули замерзший Черезовский пруд. Фото

Рязанские кряквы покинули замерзший Черезовский пруд. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Рязанские кряквы покинули замерзший Черезовский пруд. Около водоема осталось три мужские и одна женская особь.

Кандидат биологических наук Антон Барановский рассказал, что утки перелетели на другие незамерзающие водоемы Рязани, поэтому угрозы для их жизни нет. «Если естественной пищи не будет хватать, то утки переместятся туда, где есть подкормка. Численность крякв в Рязани ежегодно растет, поэтому с популяцией в целом все в порядке», — отметил он.

По его словам, кряквы с Черезовского пруда имеют аномалии в окраске, поэтому их можно узнать среди остальных. «Зиму в городе кряквы переживают именно благодаря подкормке хлебом. Если бы они питались только естественным кормом, его хватило бы не на тысячу особей, а максимум на пару сотен. У отдельных уток из-за неправильного питания и загрязнения могут быть проблемы со здоровьем. Так, только одна из пяти самок весной оказывается способна приступить к размножению, но этого вполне хватает для роста популяции», — пояснил Барановский.

Напомним, за год число уток в Рязани увеличилось на треть.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Природа и экология»
11:36, 16 января 2018
Рязанские кряквы покинули замерзший Черезовский пруд. Фото
15:45, 15 января 2018
Во вторник в Рязанской области ожидается до -9 градусов
8:33, 15 января 2018
Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь
14:02, 14 января 2018
В ночь на понедельник в Рязани похолодает до -15 градусов
13:39, 14 января 2018
МЧС предупредило рязанцев об опасности обморожений
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 61 728
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 13
12:27, 13 января 2018 57 911
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 42 713
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 30 065
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 30
20:11, 6 января 2018 25 993
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум