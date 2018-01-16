Рязанские кряквы покинули замерзший Черезовский пруд. Фото

Рязанские кряквы покинули замерзший Черезовский пруд. Около водоема осталось три мужские и одна женская особь.
Кандидат биологических наук Антон Барановский рассказал, что утки перелетели на другие незамерзающие водоемы Рязани, поэтому угрозы для их жизни нет. «Если естественной пищи не будет хватать, то утки переместятся туда, где есть подкормка. Численность крякв в Рязани ежегодно растет, поэтому с популяцией в целом все в порядке», — отметил он.
По его словам, кряквы с Черезовского пруда имеют аномалии в окраске, поэтому их можно узнать среди остальных. «Зиму в городе кряквы переживают именно благодаря подкормке хлебом. Если бы они питались только естественным кормом, его хватило бы не на тысячу особей, а максимум на пару сотен. У отдельных уток из-за неправильного питания и загрязнения могут быть проблемы со здоровьем. Так, только одна из пяти самок весной оказывается способна приступить к размножению, но этого вполне хватает для роста популяции», — пояснил Барановский.
Напомним, за год число уток в Рязани