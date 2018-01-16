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12:37, 16 января 2018 580
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Рязанские абоненты МТС проговорили в новогоднюю ночь более восьми миллионов минут

Рязанские абоненты МТС проговорили в новогоднюю ночь более восьми миллионов минут

Компания МТС проанализировала активность своих абонентов в Рязанской области в первый час наступившего 2018 года. По словам специалистов, в последние годы сразу после боя курантов праздник перемещается в интернет.

«Рязанцы поздравляют своих друзей и близких в соцсетях и мессенджерах, а также делятся своими праздничными фото и видео. Новый тренд — онлайн-трансляции — носит вирусный характер и пользуется все большей популярностью у жителей области», — отметил оператор.

По его данным, в первый час новогодней ночи интернет-активность жителей области увеличилась в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего с 31 декабря по 1 января рязанцы сгенерировали трафик, сравнимый с просмотром более 32 тысяч часов фильмов в HD качестве.

«Несмотря на растущую популярность мессенджеров, обычные голосовые вызовы не утратили своей популярности. Количество минут разговоров в новогоднюю ночь осталось на уровне прошлого года и составило более восьми миллионов», — говорится в сообщении МТС.

При этом SMS-сообщений рязанцы отправили на 3% меньше, чем в прошлый Новой год. В первые минуты 2018-го больше всего поздравлений можно было услышать из Рязани, Спасска, Сасова и Рыбного. Эти же города стали и лидерами по количеству интернет-поздравлений в соцсетях и мессенджерах.


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