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13:26, 16 января 2018 1 159
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В Рязани задержали злоумышленника, хранившего наркотики в чулках

В Рязани задержали злоумышленника, хранившего наркотики в чулках

За сутки рязанские полицейские изъяли три крупные мартии марихуаны. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

В Рязани задержали 22-летнего мужчину. По сведениям оперативников, неработающий молодой человек появлялся в ночных клубах в состоянии наркотического опьянения. После обследования его квартиры на Касимовском шоссе полицейские обнаружили два чулка, наполненных марихуаной, общей массой 553 грамма.

В Касимове сотрудники полиции изъяли 496 граммов марихуаны, которую обнаружили в гараже 46-летнего местного жителя.

Также в поле зрения касимовских полицейских попал 47-летний житель Новой Деревни. В доме мужчины оперативники изъяли пакет с 223 граммами марихуаны.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 228 УК РФ, по которой злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.


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