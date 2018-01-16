В Рязани задержали злоумышленника, хранившего наркотики в чулках

За сутки рязанские полицейские изъяли три крупные мартии марихуаны. Об этом сообщили на сайте регионального
В Рязани задержали 22-летнего мужчину. По сведениям оперативников, неработающий молодой человек появлялся в ночных клубах в состоянии наркотического опьянения. После обследования его квартиры на Касимовском шоссе полицейские обнаружили два чулка, наполненных марихуаной, общей массой 553 грамма.
В Касимове сотрудники полиции изъяли 496 граммов марихуаны, которую обнаружили в гараже 46-летнего местного жителя.
Также в поле зрения касимовских полицейских попал 47-летний житель Новой Деревни. В доме мужчины оперативники изъяли пакет с 223 граммами марихуаны.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного части 2 статьи 228 УК РФ, по которой злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.