Пошумели. Школьники устроили рэп-батл между Спас-Клепиками и Тумой. Видео

Рязанские школьники устроили рэп-батл между райцентрами. Юные MC соревновались на сцене Клепиковского дома культуры, сообщило
Организаторы утверждают, что это «первый официальный батл школьников Рязанской области». Победителей определяло жюри в котором были не только представители соревнующихся населенных пунктов, а также «гость из Рязани — рэпер Влад Ломоносов».
«Вызов на батл в группе „ВКонтакте“ первыми сделали клепиковские ребята, выразив в своем клипе протест против наркотиков и драк. Тума сняла ответное видео. Почти три месяца в социальных сетях шло голосование и обсуждение. Кто же оказался самым „движовым“, решено было выяснить на сцене», — говорится в сообщении.
На рэп-батле Спас-Клепики представил Никита Еремкин, Туму — Виктор Федоткин. Отмечается, что оба MC увлекаются рэпом не первый год, но выступают на сцене впервые.
«Жюри оценило выступление ребят равными баллами. Победила, как говорится, дружба», — пишет «издательство Пресса».
В этот вечер соревновались не только рэперы. Коллективы Тумы и Спас-Клепиков также определили лучших в «Открытом микрофоне» и танц-батле. победа досталась Елизавете Орликовой и Василисе Егоровой, в танц-батле — лучшим стал коллектив «Ритм».
Фото и видео издательства «Пресса»