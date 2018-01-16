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13:31, 16 января 2018 1 883
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Пошумели. Школьники устроили рэп-батл между Спас-Клепиками и Тумой. Видео

Пошумели. Школьники устроили рэп-батл между Спас-Клепиками и Тумой. Видео

Рязанские школьники устроили рэп-батл между райцентрами. Юные MC соревновались на сцене Клепиковского дома культуры, сообщило издательство «Пресса».

Организаторы утверждают, что это «первый официальный батл школьников Рязанской области». Победителей определяло жюри в котором были не только представители соревнующихся населенных пунктов, а также «гость из Рязани — рэпер Влад Ломоносов».

«Вызов на батл в группе „ВКонтакте“ первыми сделали клепиковские ребята, выразив в своем клипе протест против наркотиков и драк. Тума сняла ответное видео. Почти три месяца в социальных сетях шло голосование и обсуждение. Кто же оказался самым „движовым“, решено было выяснить на сцене», — говорится в сообщении.

На рэп-батле Спас-Клепики представил Никита Еремкин, Туму — Виктор Федоткин. Отмечается, что оба MC увлекаются рэпом не первый год, но выступают на сцене впервые.

«Жюри оценило выступление ребят равными баллами. Победила, как говорится, дружба», — пишет «издательство Пресса».

В этот вечер соревновались не только рэперы. Коллективы Тумы и Спас-Клепиков также определили лучших в «Открытом микрофоне» и танц-батле. победа досталась Елизавете Орликовой и Василисе Егоровой, в танц-батле — лучшим стал коллектив «Ритм».

Фото и видео издательства «Пресса»


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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