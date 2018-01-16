Во вторник, 16 января, губернатор Рязанской области поучаствовал в качестве эксперта деловой программы Гайдаровского форума-2018.
В ходе дискуссий глава региона отметил, что на оснащение системой безопасности двухсот мостов, расположенных на территории региона, необходимо будет выделить более 2 млрд рублей, при бюджете в 46 млрд.
«Получается, что мы должны потратить эти средства просто потому, что появился такой приказ, и таких приказов, а также ведомственных нормативных актов, много, — сказал Николай Любимов. — Такой подход надо менять однозначно. Вначале нужно спрашивать у регионов, смогут ли они потянуть такие расходы, эффективны ли эти решения с точки зрения траты бюджетных средств».
Николай Любимов также отметил необходимость подготовки управленческих кадров для муниципалитетов на региональном уровне.
«Мы сейчас в Рязанской области будем заниматься внедрением такой системы, — отметил губернатор. — Нужно также учить и тренировать правительство региона. Этим надо заниматься системно и постоянно. Тогда мы, во-первых, увидим, кто на что способен, кто обучаем, а кто — нет. Кроме того, это очень много даст людям в плане личностного и профессионального роста».