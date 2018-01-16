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18:59, 16 января 2018 990
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Нужно обучать и тренировать правительство региона — Любимов

Нужно обучать и тренировать правительство региона — Любимов

Во вторник, 16 января, губернатор Рязанской области поучаствовал в качестве эксперта деловой программы Гайдаровского форума-2018.

В ходе дискуссий глава региона отметил, что на оснащение системой безопасности двухсот мостов, расположенных на территории региона, необходимо будет выделить более 2 млрд рублей, при бюджете в 46 млрд.

«Получается, что мы должны потратить эти средства просто потому, что появился такой приказ, и таких приказов, а также ведомственных нормативных актов, много, — сказал Николай Любимов. — Такой подход надо менять однозначно. Вначале нужно спрашивать у регионов, смогут ли они потянуть такие расходы, эффективны ли эти решения с точки зрения траты бюджетных средств».

Николай Любимов также отметил необходимость подготовки управленческих кадров для муниципалитетов на региональном уровне.

«Мы сейчас в Рязанской области будем заниматься внедрением такой системы, — отметил губернатор. — Нужно также учить и тренировать правительство региона. Этим надо заниматься системно и постоянно. Тогда мы, во-первых, увидим, кто на что способен, кто обучаем, а кто — нет. Кроме того, это очень много даст людям в плане личностного и профессионального роста».


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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