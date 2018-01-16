«Народный». В рязанском кефире нашли крахмал

В кефире производства «Рыбновского молочного завода» под торговой маркой «Народный» нашли крахмал.
Кефир с массовой долей жира 2,5% приобрели в московской «Ленте». В его составе обнаружили крахмал и растительные жиры.
«По результатам лабораторных испытаний данный товар не соответствует требованиям безопасности, поскольку в нем выявлены нарушения обязательных требований законодательства», — говорится в сообщении.
Эксперты отмечают, что кефир безопасен для здоровья. В нем не обнаружили в опасных количествах пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия). Микробиологические показатели также соответствуют требованиям. Содержание дрожжей и плесени не превышает допустимых норм. Также в кефире достаточное количество белков и жиров.
Информацию о нарушениях передали в контролирующие органы.