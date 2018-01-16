Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:59, 16 января 2018 681
 0    0

«Народный». В рязанском кефире нашли крахмал

«Народный». В рязанском кефире нашли крахмал

В кефире производства «Рыбновского молочного завода» под торговой маркой «Народный» нашли крахмал. Экспертизу провело Роскачество.

Кефир с массовой долей жира 2,5% приобрели в московской «Ленте». В его составе обнаружили крахмал и растительные жиры.

«По результатам лабораторных испытаний данный товар не соответствует требованиям безопасности, поскольку в нем выявлены нарушения обязательных требований законодательства», — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что кефир безопасен для здоровья. В нем не обнаружили в опасных количествах пестицидов, тяжелых металлов и радионуклидов (в том числе стронция и цезия). Микробиологические показатели также соответствуют требованиям. Содержание дрожжей и плесени не превышает допустимых норм. Также в кефире достаточное количество белков и жиров.

Информацию о нарушениях передали в контролирующие органы.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Потребление»
12:59, 16 января 2018
«Народный». В рязанском кефире нашли крахмал
12:37, 16 января 2018
Рязанские абоненты МТС проговорили в новогоднюю ночь более восьми миллионов минут
20:30, 14 января 2018
В Рязани после Нового года подорожал картофель, рис и гречка. Мониторинг цен
11:30, 14 января 2018
Россиян предупредили об опасном жиросжигателе
10:21, 13 января 2018
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать?

Выплата за рождение первого ребенка. Что нужно знать? 1

Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 61 728
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 13
12:27, 13 января 2018 57 911
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 42 713
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 30 065
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 30
20:11, 6 января 2018 25 993
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум