На Крещение до Орехового озера пустят троллейбусы. Программа праздника

В Рязани на Крещение пустят платный троллейбус до Орехового озера. Об этом сообщил
Два троллейбуса будут курсировать от площади Свободы с 22:00 18 января до 2:00 19 января.
Крещенские купания пройдут с 23:00 до 2:00. Планируется, что в 23:30 начнется чин великого освящения воды, а после полуночи все желающие смогут окунуться в иордань.
«Управлением благоустройства администрации города будет подготовлена территория мест Крещенских купаний и подъездные пути, оборудована прорубь и сходни на озеро Ореховое. Также будут установлены отапливаемые палатки для переодевания и обогрева купающихся», — говорится в сообщении.
На озере будут дежурить бригады «скорой», полиция и МЧС. Купающимся будут раздавать бесплатный горячий чай, также на празднике организуют торговые точки.
«Администрация Рязани рекомендует принимать участие в Крещенских купаниях только на озере Ореховое. Купание в иных открытых водных объектах на территории города небезопасно», — предупредили в мэрии.
Напомним, всего в Рязанской области оборудуют