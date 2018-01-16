Мэрия прокомментировала конфликт водителя с парковщиком на площади Ленина. В горадминистрации отметили, что площадка входит в зону платных парковок.
«Знак о начале зоны действия платной парковки установлен от улицы Мюнстерской и заканчивается за памятником Ленину в районе пересечения с улицей Почтовой. Согласно ПДД, действие знака распространяется на обе стороны проезжей части», — подчеркнули в мэрии.
Таким, образом дополнительный знак на парковке площади Ленина не требуется.
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