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15:27, 16 января 2018 4 693
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Мэрия прокомментировала конфликт водителя с парковщиком на площади Ленина 4

Мэрия прокомментировала конфликт водителя с парковщиком на площади Ленина

Мэрия прокомментировала конфликт водителя с парковщиком на площади Ленина. В горадминистрации отметили, что площадка входит в зону платных парковок.

«Знак о начале зоны действия платной парковки установлен от улицы Мюнстерской и заканчивается за памятником Ленину в районе пересечения с улицей Почтовой. Согласно ПДД, действие знака распространяется на обе стороны проезжей части», — подчеркнули в мэрии.

Таким, образом дополнительный знак на парковке площади Ленина не требуется.

Напомним ранее в сети появился ролик, на котором рязанец считает штраф за неправильную парковку на указанной стоянке незаконным. Позже ролик из сети удалили.


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