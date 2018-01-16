Мэрия назвала список домов, жильцы которых могут бесплатно парковаться на новых стоянках. Адреса

В Рязани расширили список домов, жильцы которых могут пользоваться парковками бесплатно. Постановление городской администрации официально опубликовали во вторник, 16 января.
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- улица Радищева: 3, 5, 10, 10А, 11, 12, 21А, 22А;
- улица Есенина: 72/2, 80/1, 82/26, 112, 116/1, 110, 64/32;
- улица Ленина: 5А, 13А, 22, 29;
- улица Свободы: 70, 71, 72, 73, 74, 74Б, 75, 77, 79, 79 к. 1, 80, 80А/43, 81, 82, 83, 84, 86, 89; 90, 95;
- улица Маяковского: 41;
- улица Яхонтова: 34;
- улица Горького: 15, 15 к. 1, 15 к. 2, 17, 19, 27, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 33А, 34, 36, 36Б, 37, 37 к. 1, 38, 45, 49, 49А, 50, 51, 51 стр. 1, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 60 стр. 1, 60 стр. 2, 66, 66А, 66Б, 69, 69/1, 76, 78, 78 стр. 1, 80, 86, 94;
- улице Чапаева: 3/12, 5, 7, 9, 10-18, 11, 13, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23-23А, 25, 27, 27А, 30, 31, 33, 35, 36-36А, 37, 37Б, 37А, 38-40, 39, 41, 42, 43, 45, 47-47А, 55/21, 56, 57, 60, 60 к. 1, 62, 64;
- улица Полевая: 3, 4, 7, 24А, 26А, 32, 41, 43, 45, 45Б, 47, 47А, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61;
- улица Введенская: 124, 126, 135;
- улица Яхонтова: 3, 15, 15А, 17, 17 к. 1, 18, 19, 34;
- улица Урицкого: 33, 33А, 34, 35, 36, 40, 45, 46, 48, 49-49 к. 1, 50, 50 к. 1, 51, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 69, 70, 70А, 71/5, 71/5 стр. 1, 72;
- улица Вокзальная: 5, 6, 7, 11, 15, 20, 22, 22Б, 22Б стр. 1, 24, 24А, 24А стр. 2, 26;
- Газетный переулок: 1, 2, 3;
- 2-й Полевой переулок: 1.
Напомним, с 15 января в Рязани
Жильцы смогут бесплатно пользоваться ближайшей к дому стоянкой при наличии