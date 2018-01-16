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21:23, 16 января 2018 948
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Любимов встретится с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»

Любимов встретится с полуфиналистами конкурса «Лидеры России»

Любимов встретится с семью рязанцами — полуфиналистами конкурса «Лидеры России». Об этом сообщили на сайте регионального правительства.

Во вторник, 16 января, Николай Любимов провел встречу с одним из полуфиналистов конкурса — Нариманом Сваровским.

Сваровский учится на пятом курсе училища ВДВ. Его удостоили награды регионального УМВД России за то, что он вместе с двумя земляками предотвратил ограбление одного из салонов связи в Рязани.

Участвовать в конкурсе «Лидеры России» молодой человек решил для того, чтобы «пополнить свои знания в области государственного управления и впоследствии применять их на пользу людям».

Глава региона отметил, что рязанцы, представившие регион в полуфинале конкурса, «продемонстрировали достойные результаты». По словам Любимова, он планирует провести с ними встречу, чтобы обсудить вопросы развития и применения их управленческого потенциала в Рязанской области.


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