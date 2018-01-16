«Дом.ru» подготовил подарки для клиентов

Телеком-оператор «Дом.ru» приготовил подарки для своих клиентов. Каждый месяц абоненты без дополнительной платы смогут смотреть тематические пакеты каналов, подключать скоростные интернет-бонусы, подписки в видеотеке и интерактивные сервисы. Общая сумма подарков составит более десяти тысяч рублей за год, рассказали в пресс-службе оператора.

«В январе можно увеличить скорость интернета до 100 Мбит/c и смотреть 11 каналов (10 — в HD) о путешествиях, еде, хобби, отдыхе и спорте в пакете „Спорт и увлечения HD“ (Матч! HD, Еда Премиум, Discovery Science HD, Приключения HD и другие). В феврале станут доступны пакеты каналов о мужских хобби и увлечениях, в марте — пакеты каналов и подписки с сериалами и фильмами. Бонусы можно активировать в Личном кабинете на сайте в разделе „Спецпредложения“», — говорится в сообщении.

Также весь год абонентам будут поступать выгодные предложения от партнеров программы лояльности «Дом.ru Клуб» — скидки на товары, промокоды, повышенные баллы за покупку и подарок ко дню рождения. Кроме того, оператор приготовил для пользователей приглашения на интересные мероприятия и кинопремьеры. Следить за всеми обновлениями также можно на сайте в разделе « Впечатления ».

«Услугами „Дом.ru“ пользуются миллионы семей по всей стране. Мы ценим каждого и готовы дарить подарки и впечатления весь год. Для этого мы внимательно изучаем обратную связь от абонентов компании, меняем перечень подарков, механику их предоставления, делаем все, чтобы наши клиенты остались довольны. В 2018 году мы увеличили количество подарков. Надеемся, они позволят расширить представление о современных телеком-услугах и открыть для себя полезные и интересные сервисы», — отметил директор по маркетингу «Дом.ru» Андрей Чазов.