Детям с десяти лет разрешат ездить в поездах без родителей

Детям с 10 лет разрешат ездить в поездах дальнего следования без родителей и сопровождающих. Об этом в беседе с журналистами рассказал глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов, пишет «
«Мы прорабатываем возможность оказания услуги сопровождения ребенка в пути. Родитель сможет отправлять ребенка старше десяти лет в поезде под опекой проводника. Проводник должен будет передать его по прибытии доверенному лицу. Такая услуга может быть доступна уже в 2018 году», — пояснил Иванов.
Пока не оглашается, какие именно для этого потребуются документы. «Мы сейчас изучаем опыт других перевозчиков по сопровождению. Уже были обращения со стороны пассажиров за такой услугой», — сказал глава Федеральной пассажирской компании.