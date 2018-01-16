Четырехлетний ребенок пострадал в аварии под Кораблином

В понедельник, 15 января, в Кораблинском районе перевернулся автомобиль Kia Sportage. Об этом сообщила
Авария произошла в 20:40 на 29-ом километре дороги Пехлец-Кораблино-Скопин. За рулем находился 32-летний житель Скопина. Поворачивая направо, он превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.
На заднем пассажирском сидении находился четырехлетний ребенок, сидевший на коленях у 35-летнего мужчины. В результате происшествия мальчик получил серьезные травмы, с которыми его госпитализировали. Его 35-летнего родственника также доставили в больницу с травмами.