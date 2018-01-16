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10:32, 16 января 2018 1 174
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Четырехлетний ребенок пострадал в аварии под Кораблином

Четырехлетний ребенок пострадал в аварии под Кораблином

Фото: УМВД по Рязанской области

В понедельник, 15 января, в Кораблинском районе перевернулся автомобиль Kia Sportage. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария произошла в 20:40 на 29-ом километре дороги Пехлец-Кораблино-Скопин. За рулем находился 32-летний житель Скопина. Поворачивая направо, он превысил скорость и не справился с управлением, из-за чего машина вылетела в кювет.

На заднем пассажирском сидении находился четырехлетний ребенок, сидевший на коленях у 35-летнего мужчины. В результате происшествия мальчик получил серьезные травмы, с которыми его госпитализировали. Его 35-летнего родственника также доставили в больницу с травмами.


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