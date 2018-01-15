За неделю в пожарах погибли трое рязанцев, одного спасли

За прошедшую неделю, 8-14 января, в пожарах погибли трое рязанцев. Одного человека удалось спасти, сообщили в
Всего пожарные ликвидировали 22 возгорания, огонь уничтожил 25 строений и один автомобиль.
8 января горела квартира в доме на улице Советской в поселке Варские. Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали 20. В результате происшествия
13 января пожар произошел в жилом доме на улице Циолковского в Сасове, где
14 января горел жилой дом на улице Старая Дорога в селе Поплевино Ряжского района. В огне
В этот же день во время пожара в жилом доме на улице Школьная в поселке Кустаревка Сасовского района мужчина 1952 года рождения, получил ожоги головы и кистей рук 1-2 степени. Его госпитализировали в ЦРБ.
К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались один раз. На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.