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11:54, 15 января 2018 450
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За неделю в пожарах погибли трое рязанцев, одного спасли

За неделю в пожарах погибли трое рязанцев, одного спасли

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

За прошедшую неделю, 8-14 января, в пожарах погибли трое рязанцев. Одного человека удалось спасти, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Всего пожарные ликвидировали 22 возгорания, огонь уничтожил 25 строений и один автомобиль.

8 января горела квартира в доме на улице Советской в поселке Варские. Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали 20. В результате происшествия погиб мужчина 1981 года рождения.

13 января пожар произошел в жилом доме на улице Циолковского в Сасове, где погиб мужчина 1964 года рождения.

14 января горел жилой дом на улице Старая Дорога в селе Поплевино Ряжского района. В огне погиб мужчина 1957 года рождения.

В этот же день во время пожара в жилом доме на улице Школьная в поселке Кустаревка Сасовского района мужчина 1952 года рождения, получил ожоги головы и кистей рук 1-2 степени. Его госпитализировали в ЦРБ.

К ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные формирования привлекались один раз. На водоемах Рязанской области происшествий не зарегистрировали.


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Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

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