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15:45, 15 января 2018 1 039
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Во вторник в Рязанской области ожидается до -9 градусов

Во вторник в Рязанской области ожидается до -9 градусов

Фото: © RZN.info / Иван Артеменко

Во вторник, 16 января, в Рязанской области ожидается до -9 градусов. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На дорогах возможна гололедица. Днем порывы ветра до 11 метров в секунду.

Температура ночью -12, -7 градусов, местами -15 градусов, днем -9,-4 градусов.


© RZN.info

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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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