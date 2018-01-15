Во вторник в Рязанской области ожидается до -9 градусов

Во вторник, 16 января, в Рязанской области ожидается до -9 градусов. Об этом сообщила
На дорогах возможна гололедица. Днем порывы ветра до 11 метров в секунду.
Температура ночью -12, -7 градусов, местами -15 градусов, днем -9,-4 градусов.
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Фото: © RZN.info / Иван Артеменко
Во вторник, 16 января, в Рязанской области ожидается до -9 градусов. Об этом сообщила
На дорогах возможна гололедица. Днем порывы ветра до 11 метров в секунду.
Температура ночью -12, -7 градусов, местами -15 градусов, днем -9,-4 градусов.
© RZN.info
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