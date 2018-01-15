В рязанском минздраве прокомментировали видео с очередью в 11-й больнице.
В ведомстве утверждают, что на видеозаписи запечатлены окна комнаты охраны и стола справок, сотрудник которого отлучился на технический перерыв.
«В период данной съемки на рабочих местах в регистратуре поликлиники находились три администратора, в очереди — не более 9 человек», — утверждают в минздраве.
В ведомстве пообещали улучшить работу регистратуры. «Так, с 16 января в состав информационно-регистрационного блока добавлена новая штатная единица. Это старшая медицинская сестра регистратуры, в обязанности которой входит решение вопросов по организации консультативной помощи и записи на приём к врачам», — сообщили в министерстве.
Напомним, утром, 15 января, в соцсетях