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14:01, 15 января 2018 549
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В Рязани до сих пор не нашли 12 пропавших в прошлом году человек

В Рязани до сих пор не нашли 12 пропавших в прошлом году человек

В Рязани до сих пор не нашли 12 человек, пропавших в 2017 году. Сообщение с призывом помочь появилось в группе поисково-спасательного отряда «Liza Alert Рязань».

Всех, кто видел людей из списка ниже, просят позвонить по телефону 8 (800)700-54-52 или 02, 102.

  • Никонов Евгений Сергеевич 1971 года рождения. Был одет в черные брюки, коричневый джемпер с белыми полосками. Рост 170 см, телосложение среднее, волосы темно-русые, глаза карие. Имеется татуировка на левом плече в виде щита и двух мечей.
  • Подъячева Анна Петровна 1934 года рождения. Была одета в черные галоши, кепку-панамку зелено-голубого цвета. Рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы русые с сединой, глаза серо-зеленые, очки. Имеется родинка в районе щеки и носа.
  • Бородачева (Волкова) Антонина Васильевна 1931 года рождения. Была одета в коричневый плащ, войлочные сапоги, возможно на ней был платок. Рост 150-155 см, телосложение среднее, волосы седые до плеч. Женщина дезориентирована.
  • Елисеев Анатолий Сергеевич 1940 года рождения. Рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы седые с залысиной, глаза серые.
  • Петренко Владимир Кузьмич 1949 года рождения. Рост 170 см, среднее телосложение, волосы седые с залысиной, глаза карие.
  • Кякинен (Алексеева) Нина Ивановна 1937 года рождения. Была одета в черную куртку с рисунком зеленых кругов и бриджи цвета темный бордо. Рост 170 см, телосложение среднее, волосы седые, глаза голубые. Женщина дезориентирована и может нуждаться в медпомощи.
  • Елисеева Валентина Дмитриевна 1946 года рождения. Рост 160-165 см, телосложение среднее, волосы короткие темные, глаза серые. Имеется родинка на левой щеке под глазом.
  • Поварков Валерий Михайлович 1962 года рождения. Рост 187 см, телосложение худощавое, глаза зелено-карие, волосы темные с проседью, бакенбарды, усы.
  • Сорокин Герман Михайлович 1936 года рождения. Был одет в костюм рыбацкий камуфлированный, шапку черную вязаную, сапоги резиновые. Рост 172 см, телосложение нормальное, волосы седые, глаза карие. С собой был коловорот, рыбацкий ящик сине-зеленого цвета деревянный.
  • Боброва Зинаида Федоровна 1940 года рождения. Была одета в темно-зеленый плащ до колена, темно-синие спортивние штаны, черные сапоги, с собой взяла черную сумку. Рост 150 см, телосложение худощавое, волосы седые, химзавивка, глаза серые.
  • Руденко Василий Ефимович 1933 года рождения. Рост 170 см, телосложение худощавое, волосы седые короткие, глаза темно-карие.
  • Корнеев Владимир Иванович 1933 года рождения. Был одет в резиновые сланцы. Рост 170 см, телосложение худощавое, волосы русые с проседью короткие, глаза голубые.

Фото с группы «Liza Alert Рязань» «Вконтакте»


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