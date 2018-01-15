В МЧС подтвердили гибель мужчины на пожаре в Сасове

В региональном МЧС подтвердили гибель 45-летнего мужчины на пожаре в Сасове. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мужчина не являлся собственником жилья», — отметили в МЧС. Напомним, пожар
Очевидцы
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В региональном МЧС подтвердили гибель 45-летнего мужчины на пожаре в Сасове. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мужчина не являлся собственником жилья», — отметили в МЧС. Напомним, пожар
Очевидцы
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