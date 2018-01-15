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16:41, 15 января 2018 3 091
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В крещенскую ночь в Рязанской области будут работать 33 купели. Список 1

В крещенскую ночь в Рязанской области будут работать 33 купели. Список

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В крещенскую ночь в Рязанской области будут работать 33 купели. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В ночь с 18 на 19 января в местах купания будут дежурить сотрудники МЧС России, врачи и сотрудники полиции. Всего будут задействовано более 220 человек, привлекут более 70 единиц техники.

Список мест купания на Крещение:

  • Александро-Невский район, районный поселок Александро-Невский село Нижний Якимец, купель;
  • Александро-Невский район, село Крещено-Гаи, купель;
  • Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;
  • Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
  • Пронский район, районный поселок Пронск, купель на «Святом источнике»;
  • Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;
  • Рязань, озеро Ореховое;
  • Рязанский район, село Дядьково, Дядьковский затон;
  • Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;
  • Рязанский район, село Дубровичи, озеро Велье;
  • Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока
  • Рязанский район, село Заборье, река Старица;
  • Рязанский район, поселок Варские, карьер;
  • Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;
  • Спасский район, город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон;
  • Спасский район, село Старая Рязань, река Ока;
  • Спасский район, село Лакаш, озеро Лакаш;
  • Спасский район, село Сушки, река Кирицы;
  • Шиловский район, село Срезнево, Задубровское сельское поселение, река Ока.
  • Сараевский район, село Меньшие Можары, река Пара;
  • Сараевский район, село Новобокино, река Бока рядом с Романовым родником;
  • Сараевский район, рабочий поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;
  • Старожиловский район, деревня Волховские выселки, местный пруд, купель;
  • Старожиловский район, деревня Хламово, река Тысья, купель;
  • Старожиловский район, село Истье, река Набережная;
  • Старожиловский район, деревня Панинская слобода, купель;
  • Старожиловский район, село Киселево, пруд;
  • Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Конезаводская;
  • Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
  • Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;
  • Михайловский район, село Красное, пруд;
  • Михайловский район, поселок Королевка, пруд;
  • Михайловский район, село Щетиновка, река Проня.

© RZN.info

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