В крещенскую ночь в Рязанской области будут работать 33 купели. Список

В крещенскую ночь в Рязанской области будут работать 33 купели. Об этом сообщила
В ночь с 18 на 19 января в местах купания будут дежурить сотрудники МЧС России, врачи и сотрудники полиции. Всего будут задействовано более 220 человек, привлекут более 70 единиц техники.
Список мест купания на Крещение:
- Александро-Невский район, районный поселок Александро-Невский село Нижний Якимец, купель;
- Александро-Невский район, село Крещено-Гаи, купель;
- Клепиковский район, деревня Калдево, река Пра;
- Пронский район, город Новомичуринск, река Проня, спасательная станция;
- Пронский район, районный поселок Пронск, купель на «Святом источнике»;
- Пронский район, село Тырново, пруд Радбиж;
- Рязань, озеро Ореховое;
- Рязанский район, село Дядьково, Дядьковский затон;
- Рязанский район, пруд в поселке Кедровый Рожок;
- Рязанский район, село Дубровичи, озеро Велье;
- Рязанский район, село Вышгород, озеро Отока
- Рязанский район, село Заборье, река Старица;
- Рязанский район, поселок Варские, карьер;
- Ряжский район, город Ряжск, река Хупта;
- Спасский район, город Спасск-Рязанский, река Ока, Спасский затон;
- Спасский район, село Старая Рязань, река Ока;
- Спасский район, село Лакаш, озеро Лакаш;
- Спасский район, село Сушки, река Кирицы;
- Шиловский район, село Срезнево, Задубровское сельское поселение, река Ока.
- Сараевский район, село Меньшие Можары, река Пара;
- Сараевский район, село Новобокино, река Бока рядом с Романовым родником;
- Сараевский район, рабочий поселок Сараи, улица Набережная, река Верда;
- Старожиловский район, деревня Волховские выселки, местный пруд, купель;
- Старожиловский район, деревня Хламово, река Тысья, купель;
- Старожиловский район, село Истье, река Набережная;
- Старожиловский район, деревня Панинская слобода, купель;
- Старожиловский район, село Киселево, пруд;
- Старожиловский район, рабочий поселок Старожилово, улица Конезаводская;
- Михайловский район, город Михайлов, река Проня;
- Михайловский район, поселок Октябрьский, река Проня;
- Михайловский район, село Красное, пруд;
- Михайловский район, поселок Королевка, пруд;
- Михайловский район, село Щетиновка, река Проня.