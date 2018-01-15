В едином дне сбора подписей за Путина поучаствовали более 200 тысяч россиян

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По просьбе активистов и сборщиков подписей в поддержку Путина «Единая Россия» предоставила несколько сотен площадок в 85 регионах. «Отдать свою подпись пришли не только люди старшего возраста, но и молодежь. Получился своеобразный народный единый день сбора подписей в поддержку Владимира Путина», — сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
«Кто-то может спросить, зачем собирать подписи 14 января, если было объявлено, что в поддержку Путина уже было собрано более 538 тысяч подписей. Ответ в том, что людям, которые хотят отдать свой голос в поддержку своего кандидата, нельзя сказать, что их голос уже не нужен. Партия согласовала работу сборщиков подписей сегодня в приемных партии, понимая, что таких людей огромное количество. И то, что на наши площадки пришло более 200 тысяч граждан, только подтверждает, что мы оказались правы», — подчеркнул Андрей Турчак.
Также он отметил, что партия и дальше будет оказывать поддержку Путину, в том числе в рамках его избирательной кампании.