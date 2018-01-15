В Рыбном задержали «царя-батюшку» с тремя килограммами марихуаны

У жителя Рыбновского района изъяли более трех килограммов марихуаны. Об этом сообщила
47-летний мужчина, круглогодично проживающий в одном из садоводческих товариществ Рыбновского района, распространял наркотики.
«На это указывали и явные странности в его поведении. В частности, рыбновец „изображал из себя царя“: требовал, чтобы жена называла его „царь-батюшка“, а сам величал супругу „матушка-царица“», — говорится в сообщении пресс-службы.
Во время проверки выяснилось, что мужчина не только употребляет «наркотики каннабисной группы», но и, возможно, хранит их по месту жительства.
В его жилище полицейские изъяли пакеты с тремя килограммами 227 граммами марихуаны. Рыбновец вырастил коноплю на своем участке и изготовил из нее наркотик.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.