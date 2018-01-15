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15:23, 15 января 2018 2 988
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В Рыбном задержали «царя-батюшку» с тремя килограммами марихуаны

В Рыбном задержали «царя-батюшку» с тремя килограммами марихуаны

У жителя Рыбновского района изъяли более трех килограммов марихуаны. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

47-летний мужчина, круглогодично проживающий в одном из садоводческих товариществ Рыбновского района, распространял наркотики.

«На это указывали и явные странности в его поведении. В частности, рыбновец „изображал из себя царя“: требовал, чтобы жена называла его „царь-батюшка“, а сам величал супругу „матушка-царица“», — говорится в сообщении пресс-службы.

Во время проверки выяснилось, что мужчина не только употребляет «наркотики каннабисной группы», но и, возможно, хранит их по месту жительства.

В его жилище полицейские изъяли пакеты с тремя килограммами 227 граммами марихуаны. Рыбновец вырастил коноплю на своем участке и изготовил из нее наркотик.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.


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