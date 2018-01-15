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13:20, 15 января 2018 684
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Суд обязал клепиковскую мэрию нанести разметку на дороги

Суд обязал клепиковскую мэрию нанести разметку на дороги

Администрацию Спас-Клепиков обязали нанести разметку на дороги. Об этом сообщил Клепиковский районный суд.

Иск подала районная прокуратура по результатам проверки. Она показала, что на улицах Просвещения, Свободы, Пролетарской и Ленина нет горизонтальной дорожной разметки

«Данное бездействие может привести к созданию аварийных ситуаций на данном участке дороги, привести к дорожно-транспортному происшествию с участием граждан», — говорится в сообщении.

Суд удовлетворил иск и обязал нанести недостающую разметку.

Решение еще не вступило в законную силу, стороны могут обжаловать его.

Фото: dic.academic.ru


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