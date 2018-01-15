Смертельный пожар в Ряжском районе произошел из-за неправильного обращения с печью

Пожар в Ряжском районе, в результате которого погиб мужчина 1957 года рождения произошел из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. Об этом пишет ИД «
Днем в воскресенье, 14 января, сгорел дом №26 по улице Старая дорога. Позже выяснилось, что в помещении находились четверо мужчин: хозяин дома 1982 года рождения и местные жители 1957, 1959, 1977 годов рождения.
Сапасатели, прибывшие на место, обнаружили тело 60-летнего мужчины. Еще два человека 35 и 40 лет, получили ожоги 1 и 2 степени, им оказали медпомощь.
«Деревянное строение почти полностью выгорело, обрушилась кровля.
В тушении участвовали две автоцистерны, четыре сотрудника МЧС и двое местных добровольных пожарных», — говорится в сообщении.
По факту происшествия проводится проверка.
Напомним, погибший