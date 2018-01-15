Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:59, 15 января 2018 629
 0    0

Смертельный пожар в Ряжском районе произошел из-за неправильного обращения с печью

Смертельный пожар в Ряжском районе произошел из-за неправильного обращения с печью

Пожар в Ряжском районе, в результате которого погиб мужчина 1957 года рождения произошел из-за нарушений правил эксплуатации печного отопления. Об этом пишет ИД «Пресса».

Днем в воскресенье, 14 января, сгорел дом №26 по улице Старая дорога. Позже выяснилось, что в помещении находились четверо мужчин: хозяин дома 1982 года рождения и местные жители 1957, 1959, 1977 годов рождения.

Сапасатели, прибывшие на место, обнаружили тело 60-летнего мужчины. Еще два человека 35 и 40 лет, получили ожоги 1 и 2 степени, им оказали медпомощь.

«Деревянное строение почти полностью выгорело, обрушилась кровля.

В тушении участвовали две автоцистерны, четыре сотрудника МЧС и двое местных добровольных пожарных», — говорится в сообщении.

По факту происшествия проводится проверка.

Напомним, погибший не был хозяином дома.


© RZN.info

Ссылки по теме:

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
12:52, 15 января 2018
Рядом с Рязанским кремлем сгорел деревянный дом. Фото
11:59, 15 января 2018
Смертельный пожар в Ряжском районе произошел из-за неправильного обращения с печью
11:54, 15 января 2018
За неделю в пожарах погибли трое рязанцев, одного спасли
11:14, 15 января 2018
Появилось видео задержания организатора поножовщины в пермской школе
10:56, 15 января 2018
На улице Чкалова сбили подростка
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 59 970
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 13
12:27, 13 января 2018 57 222
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 41 974
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 29 435
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 29
20:11, 6 января 2018 25 817
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум