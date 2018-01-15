Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

По данным Гидрометцентра сильных крещенских морозов в этом году в центре России не ожидается. В ночь на 19 января синоптики пообещали в Москве от -3 до -8 градусов, пишет «
Днем на Крещение ожидается до -1 градуса, облачность и снег. Отмечается, что примерно такая же погода будет во всех соседних со столицей областях.
Сильные морозы вероятны в Новосибирске, Омской области, Чукотке, Красноярске и Хабаровске.
Как подчеркнула заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина лед на закрытых водоемах сейчас не очень устойчив. Ледяной покров продолжает устанавливаться на реках бассейна верхней и нижней Волги, Оки, Дона, Днепра и Западной Двины, а также на реках северо-запада европейской части страны.
«Поэтому купаться нужно лишь в специально оборудованных местах под присмотром спасателей», — подчеркнули в сообщении.