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8:33, 15 января 2018 2 818
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Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

Синоптики рассказали о погоде в крещенскую ночь

По данным Гидрометцентра сильных крещенских морозов в этом году в центре России не ожидается. В ночь на 19 января синоптики пообещали в Москве от -3 до -8 градусов, пишет «Российская газета».

Днем на Крещение ожидается до -1 градуса, облачность и снег. Отмечается, что примерно такая же погода будет во всех соседних со столицей областях.

Сильные морозы вероятны в Новосибирске, Омской области, Чукотке, Красноярске и Хабаровске.

Как подчеркнула заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина лед на закрытых водоемах сейчас не очень устойчив. Ледяной покров продолжает устанавливаться на реках бассейна верхней и нижней Волги, Оки, Дона, Днепра и Западной Двины, а также на реках северо-запада европейской части страны.

«Поэтому купаться нужно лишь в специально оборудованных местах под присмотром спасателей», — подчеркнули в сообщении.


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