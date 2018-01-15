Сасовец сел за руль пьяным и предложил взятку остановившим его полицейским

Житель Сасова сел за руль пьяным и предложил взятку сотрудникам ДПС, которые его остановили. Об этом сообщила
Установлено, что ранее мужчину лишили «прав». Чтобы избежать ответственности за вождение без документов, а также в состоянии опьянения, сасовец предложил полицейским 50 тысяч рублей. Однако правоохранители отказались от денег и заявили о нарушении.
В суде подозреваемый полностью признал свою вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ, лишили «прав» еще на два года, и оштрафовали на 40 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.