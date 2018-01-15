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9:41, 15 января 2018 816
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Сасовец сел за руль пьяным и предложил взятку остановившим его полицейским

Сасовец сел за руль пьяным и предложил взятку остановившим его полицейским

Житель Сасова сел за руль пьяным и предложил взятку сотрудникам ДПС, которые его остановили. Об этом сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.

Установлено, что ранее мужчину лишили «прав». Чтобы избежать ответственности за вождение без документов, а также в состоянии опьянения, сасовец предложил полицейским 50 тысяч рублей. Однако правоохранители отказались от денег и заявили о нарушении.

В суде подозреваемый полностью признал свою вину. Его приговорили к 200 часам обязательных работ, лишили «прав» еще на два года, и оштрафовали на 40 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.


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