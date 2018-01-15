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17:03, 15 января 2018 2 876
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С начала года провели более 50 проверок рязанских управляющих компаний

С начала года провели более 50 проверок рязанских управляющих компаний

С начала года госинспекция жилищного и строительного надзора провела 51 проверку управляющих компаний и ТСЖ Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального праительства.

Проверки проходили с 9 по 12 января. Всего выявили 49 нарушений в сфере содержания жилья и коммунальных услуг, организациям выдали предписания для их устранения.

Также инспекция провела шесть проверок внутридомового газового оборудования. Нарушений в содержании оборудования не обнаружили. Ведутся внеплановые документарные проверки в отношении 146 управляющих организаций по перезаключению договоров со специализированными газовыми организациями на техобслуживание оборудования.


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