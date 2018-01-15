Работающий в Рязани вуз лишился лицензии

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность «Московской академии экономики и права». Соответственно, без лицензии остался и рязанский филиал учебного заведения, расположенный на улице Садовой.
«При приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения)», — говорится в сообщении на
Филиал вуза работает в Рязани с 1996 года. За эти годы образовательное учреждение выпустило более двух тысяч специалистов в области юриспруденции и экономики.
Фото: Google Maps