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18:48, 15 января 2018 4 865
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Работающий в Рязани вуз лишился лицензии 2

Работающий в Рязани вуз лишился лицензии

Рособрнадзор приостановил действие лицензии на образовательную деятельность «Московской академии экономики и права». Соответственно, без лицензии остался и рязанский филиал учебного заведения, расположенный на улице Садовой.

«При приостановке или аннулировании лицензии учредитель вуза обязан обеспечить перевод обучающихся, с их письменного согласия, в другие высшие учебные заведения на имеющие госаккредитацию программы по аналогичным направлениям подготовки с сохранением всех условий обучения (формы и курса, а также стоимости обучения)», — говорится в сообщении на сайте регионального минобра.

Филиал вуза работает в Рязани с 1996 года. За эти годы образовательное учреждение выпустило более двух тысяч специалистов в области юриспруденции и экономики.

Фото: Google Maps


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