Рязанские аудиторы проверят выделенные средства на установку освещения

В 2018 году планируют проверить использование средств, выделенных на установку освещения на автомобильных дорогах в Щацком районе. Об этом сообщил
Деньги выделили в 2017 году из областного бюджета в рамках реализации государственной программы «Дорожное хозяйство и транспорт на 2014-2022 годы». Региональный минтранс использовал их для установки освещения на дорогах в Пронске и селе Казачья слобода.
В рамках проверки, которая начнется 15 января, планируют провести инвентаризацию поставленного оборудования, контрольные обмеры фактически выполненных и оплаченных строительно-монтажных работ, а также аудит закупок.