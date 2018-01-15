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15:07, 15 января 2018 2 216
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Рязанец подал в суд на застройщика 1

Рязанец подал в суд на застройщика

Рязанец подал в суд на застройщика за нарушение сроков сдачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда. Об этом сообщила пресс-служба Скопинского районного суда.

Между рязанцем и организацией был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Истец выполнил обязательства в установленный срок, ответчик же не передал полностью оплаченную квартиру истцу. Вместо этого, ответчик направлял истцу письменные уведомления с просьбой подписать соглашение о продлении сроков строительства. Истец отметил, что не подписывал никаких письменных соглашений.

Открытое судебное заседание по делу назначили на 6 февраля.


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