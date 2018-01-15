Рязанец подал в суд на застройщика за нарушение сроков сдачи объекта долевого строительства, компенсации морального вреда. Об этом сообщила
Между рязанцем и организацией был заключен договор участия в долевом строительстве многоквартирного дома. Истец выполнил обязательства в установленный срок, ответчик же не передал полностью оплаченную квартиру истцу. Вместо этого, ответчик направлял истцу письменные уведомления с просьбой подписать соглашение о продлении сроков строительства. Истец отметил, что не подписывал никаких письменных соглашений.
Открытое судебное заседание по делу назначили на 6 февраля.