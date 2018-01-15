Рязанцы выберут объекты, которые благоустроят в этом году

Во вторник, 16 января, в 12 торговых центрах Рязани начнут собирать предложения об объектах, которые будут благоустроены в этом году. Об этом сообщил
Горожане смогут самостоятельно выбрать те пространства, которые в марте 2018 года вынесут на общественное голосование. Всего по итогам сбора предложений выделят по три лидера от каждого района.
Оставить свои пожелания до 9 февраля можно будет по адресам:
- ТРЦ «Виктория Плаза», Первомайский проспект, дом №70 корп. 1;
- ТЦ «Барс на Московском», Московское шоссе, дом №5а;
- ТК «Полетаевский», улица Гагарина, дом №164;
- ТЦ «Квартал», улица Станкозаводская, дом №31;
- ТРЦ М5 Молл, Московское шоссе, дом №65а;
- ТРЦ «Премьер», Московское шоссе, дом №21;
- ТЦ «Европа», улица Советской Армии, дом №9а;
- ТЦ «Европа», улица Новоселов, дом №62;
- Гипермаркет «Зельгрос», Восточная окружная дорога, строение 15;
- ТЦ «Атрон Сити», улица Ленина, дом №21;
- ТРЦ «Круиз», Солотчинское шоссе, дом №11;
- ТРЦ «Малина», улица Соборная, дом №15а.
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