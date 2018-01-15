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16:00, 15 января 2018 1 106

Рязаньэнерго напомнило о мерах безопасности при уборке снега вблизи ЛЭП

Рязаньэнерго напомнило о мерах безопасности при уборке снега вблизи ЛЭП

Филиал ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» напомнил водителям крупногабаритной техники о необходимости соблюдения правил поведения во время снегоуборочных работ в охранных зонах воздушных линий электропередачи (ВЛ).

Охранные зоны ВЛ — это расстояния с обеих сторон от крайних проводов линий электропередачи, определенные в целях безопасной эксплуатации энергообъектов и предупреждения случаев электротравматизма. Для ВЛ напряжением 0,4 кВ они составляют 2 метра, для ВЛ напряжением 10 кВ — 10 метров, для ВЛ 35 кВ —15 метров, для ВЛ 110 кВ — 20 метров. Охранные зоны кабельных линий электропередачи равняются одному метру по обе стороны линии.

«Случайное касание провода оборудованием или кузовом спецтехники и замыкание в таком случае воздушной линии на землю смертельно опасно. Выйдя из машины, водитель получит серьезный ожог или погибнет на месте от действия электричества. Поэтому если такая ситуация все же возникла, автомобиль покидать нельзя. Необходимо продолжить движение и удалиться от опасной зоны на значительное расстояние (в случае обрыва провода — не менее, чем на 8 метров). Оказавшись на безопасном расстоянии от места обрыва, следует оградить его любыми доступными средствами, разместить какой-либо предупреждающий знак, сообщить в местный РЭС (район электрических сетей), службу спасения. Важно оставаться неподалеку или организовать охрану до приезда бригады энергетиков, особенно в темное время суток. Это необходимо для спасения жизни и здоровья людей, которые могут оказаться поблизости», — проинструктировали в компании.

Несанкционированные действия в границах охранных зон могут привести к несчастным случаям

Энергетики также напомнили, что в охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятия, в ведении которого они находятся, категорически запрещается:

  • проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту с грузом или без груза от поверхности дороги более 4,5 метра;
  • полевые сельскохозяйственные работы с применением машин и оборудования высотой более 4 метров;
  • земляные работы на глубине более 0,3 метра (на вспахиваемых землях на глубине более 0,45 метра);
  • дноуглубительные, землечерпальные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • строительство, капитальный ремонт, реконструкция или снос зданий и сооружений;
  • размещение детских и спортивных площадок, стадионов, рынков, торговых точек, полевых станов, загонов для скота, гаражей и стоянок всех видов машин и механизмов;
  • складирование или размещение хранилищ любых материалов, в том числе горюче-смазочных.

Отмечается, что несанкционированные действия в границах охранных зон могут привести к несчастным случаям, нарушить нормальную работу объектов электросетевого хозяйства и электроснабжение потребителей, а также спровоцировать пожар. Нарушителей привлекут к ответственности в установленном законом порядке.

Обо всех замеченных повреждениях электроустановок, линий электропередачи или нарушениях охранных зон следует сообщать по телефону Контакт-центра ПАО «МРСК Центра и Приволжья» 8-800-100-33-00, а также по телефону +7 (920) 050-57-77 в Telegram, WhatsApp и Viber.


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