Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.
RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
10:53, 15 января 2018
840
0
0
Россиянам напомнили о безопасном купании в проруби
Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Россиянам напомнили о правилах безопасности при купании в проруби. Советы медиков опубликовала газета «
». Аргументы недели
Крещенские купания состоятся в пятницу, 19 января. Специалисты рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы посещение проруби не причинило вреда здоровью:
категорически нельзя окунаться в прорубь людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, давлением, аритмией, заболеванием почек, астмой и ЛОР-заболеваниями, сахарным диабетом;
чтобы избавить организм от стресса и избежать простуды, необходимо начать закаляться как минимум за 2-3 месяца до погружения в прорубь;
нужно помнить, что у неподготовленных детей могут обостриться хронические заболевания;
алкоголь противопоказан и до, и после купания, ведь в состоянии опьянения нагрузка на сердце в разы возрастает;
перед процедурой не стоит наедаться, лучше поесть за два часа до этого;
чтобы легче перенести купание, необходимо разогреть тело: сделать разминку, пробежку;
не стоит находиться долго в воде, заход для новичков должен быть не дольше 30-50 секунд;
необходимо позаботиться об обуви, чтобы не было травм из-за скользких дорожек;
сразу после купания надо хорошо вытереться полотенцем и надеть сухой комплект теплой одежды, а также выпить горячий чай.
Читайте также:
2 часа назад
Новая государственная услуга начала действовать с 1 января 2018 года.
10:41, 13 января 2018
60 264
12:27, 13 января 2018
57 345
10:21, 13 января 2018
42 080
20:49, 10 января 2018
29 532
20:11, 6 января 2018
25 830
Холодной воды до 16:00 не будет по следующим адресам: улица Зубковой, дом №26, дом №26 корпус 1, дом №26а, дом №26г.
Послать сообщение об ошибке автору?
Ваш браузер останется на той же странице
Комментарий для автора (необязательно):
Отмена
Отправить сообщение об ошибке