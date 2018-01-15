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10:53, 15 января 2018 840
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Россиянам напомнили о безопасном купании в проруби

Россиянам напомнили о безопасном купании в проруби

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Россиянам напомнили о правилах безопасности при купании в проруби. Советы медиков опубликовала газета «Аргументы недели».

Крещенские купания состоятся в пятницу, 19 января. Специалисты рассказали, какие правила необходимо соблюдать, чтобы посещение проруби не причинило вреда здоровью:

  • категорически нельзя окунаться в прорубь людям с проблемами сердечно-сосудистой системы, давлением, аритмией, заболеванием почек, астмой и ЛОР-заболеваниями, сахарным диабетом;

  • чтобы избавить организм от стресса и избежать простуды, необходимо начать закаляться как минимум за 2-3 месяца до погружения в прорубь;

  • нужно помнить, что у неподготовленных детей могут обостриться хронические заболевания;

  • алкоголь противопоказан и до, и после купания, ведь в состоянии опьянения нагрузка на сердце в разы возрастает;

  • перед процедурой не стоит наедаться, лучше поесть за два часа до этого;

  • чтобы легче перенести купание, необходимо разогреть тело: сделать разминку, пробежку;

  • не стоит находиться долго в воде, заход для новичков должен быть не дольше 30-50 секунд;

  • необходимо позаботиться об обуви, чтобы не было травм из-за скользких дорожек;

  • сразу после купания надо хорошо вытереться полотенцем и надеть сухой комплект теплой одежды, а также выпить горячий чай.


© RZN.info

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