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13:04, 15 января 2018 542
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Путин поручил правительству продлить «Доступную среду» до 2025 года

Путин поручил правительству продлить «Доступную среду» до 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить «Доступную среду» до 2025 года. Об этом сообщили на сайте Кремля.

Программа направлена на создание безбарьерной среды, в рамках которой для инвалидов будут доступны объекты в социальной, инженерной и транспортной системах.

Также президент поручил обеспечить инвалидов всеми необходимыми средствами реабилитации.

Кабмину предстоит запланировать мероприятия, учитывающие потребности инвалидов при разработке и корректировке госпрограмм, проектов в сфере образования и культуры.

По поручению президента правительство должно предусмотреть в госпрограмме увеличение организаций высшего и среднего образования, в которых возможно обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.

Для повышения доступности и качества программы, Путин поручил подготовить предложения, предусматривающие использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов техсредствами реабилитации.

Также глава государства отметил необходимость создания электронного каталога техсредств и предоставляемых услуг для инвалидов, а также их маркировку.

Путин сообщил и о необходимости предусмотреть возмещение средств с 2018 года российским производителям за тестирование такой продукции с участием инвалидов.

Напомним, что ранее программа была рассчитана на 2011-2020 годы.


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