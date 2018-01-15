Путин поручил правительству продлить «Доступную среду» до 2025 года

Президент России Владимир Путин поручил продлить «Доступную среду» до 2025 года. Об этом сообщили на
Программа направлена на создание безбарьерной среды, в рамках которой для инвалидов будут доступны объекты в социальной, инженерной и транспортной системах.
Также президент поручил обеспечить инвалидов всеми необходимыми средствами реабилитации.
Кабмину предстоит запланировать мероприятия, учитывающие потребности инвалидов при разработке и корректировке госпрограмм, проектов в сфере образования и культуры.
По поручению президента правительство должно предусмотреть в госпрограмме увеличение организаций высшего и среднего образования, в которых возможно обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями.
Для повышения доступности и качества программы, Путин поручил подготовить предложения, предусматривающие использование электронного социального сертификата для обеспечения инвалидов техсредствами реабилитации.
Также глава государства отметил необходимость создания электронного каталога техсредств и предоставляемых услуг для инвалидов, а также их маркировку.
Путин сообщил и о необходимости предусмотреть возмещение средств с 2018 года российским производителям за тестирование такой продукции с участием инвалидов.
Напомним, что ранее программа была рассчитана на 2011-2020 годы.