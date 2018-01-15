Накануне юбилея. В библиотеке Горького открылась историческая выставка

В понедельник, 15 января, в рязанской областной библиотеке имени Горького открылась историческая выставка, посвященная учреждению.
С экспозиции начался цикл юбилейных мероприятий, посвященных 160-летию со дня основания библиотеки. Ее фонд насчитывает свыше миллиона экземпляров книг по всем отраслям знаний на традиционных и новейших носителях информации. Ежегодно «Горьковка» обслуживает более сорока тысяч читателей.
Открыла выставку директор библиотеки Наталья Гришина. Она поблагодарила коллектив учреждения, своего предшественника Людмилу Пронину, ветеранов культуры и искусства области за «огромный вклад в развитие библиотеки». «Вскоре наша библиотека отметит свой 160 день рождения, и в преддверии этой знаменательной даты мне хочется поздравить всех коллег и пожелать им всего самого наилучшего, так как без их бесценного труда мы бы ничего не добились», — сказала она.
С поздравлениями также выступили зампред правительства Лариса Крохалева и министр культуры региона Виталий Попов. Они обратили внимание на работу сотрудников библиотеки и подчеркнули, что «у Рязани есть все шансы на звание библиотечной столицы страны».
Заведующая экспозицией Галина Долотина рассказала гостям об истории «Горьковки». Ее выступление дополнили гости из числа бывших сотрудников, которые поделились личными воспоминаниями и поздравили коллег. Помимо исторической выставки на мероприятии открыли экспозицию фотохудожников региона «Веревка».
В заключении мероприятия Наталья Гришина анонсировала размещение мультимедийного центра на третьем этаже, в котором будет зал для видеоконференций и музей редкой книги.