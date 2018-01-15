На шести рязанских улицах и в одном детском саду отключили воду

В понедельник, 15 января, на шести рязанских улицах отключили воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.
Воду отключили до 16:00 по адресам:
- улица Березовая, дома №№1, 1 корпус 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и (детский сад №43), 1к, 1 м, 1н;
- улица 3-й Нефтезаводской проезд (частный сектор полностью);
- улица 1-я Нагорная (частный сектор полностью);
- улица Сережина Гора (частный сектор полностью), дом №14 (детский дом);
- улица Сережин переулок (частный сектор полностью);
- улица Бугровка (частный сектор полностью).