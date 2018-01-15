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10:39, 15 января 2018 889
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На шести рязанских улицах и в одном детском саду отключили воду 1

На шести рязанских улицах и в одном детском саду отключили воду

В понедельник, 15 января, на шести рязанских улицах отключили воду. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Воду отключили до 16:00 по адресам:

  • улица Березовая, дома №№1, 1 корпус 1, 1а, 1б, 1 В, 1 г, 1д, 1е, 1ж, 1з, 1и (детский сад №43), 1к, 1 м, 1н;
  • улица 3-й Нефтезаводской проезд (частный сектор полностью);
  • улица 1-я Нагорная (частный сектор полностью);
  • улица Сережина Гора (частный сектор полностью), дом №14 (детский дом);
  • улица Сережин переулок (частный сектор полностью);
  • улица Бугровка (частный сектор полностью).

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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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