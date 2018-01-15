На пожаре в Ряжском районе погиб 60-летний мужчина

На пожаре в Ряжском районе погиб мужчина 1957 года рождения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Отметили, что погибший не был хозяином квартиры. Пожар
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На пожаре в Ряжском районе погиб мужчина 1957 года рождения. Об этом RZN.info сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
Отметили, что погибший не был хозяином квартиры. Пожар
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