За воскресенье в Рязанской области произошло пять пожаров

За воскресенье, 14 января, в Рязанской области произошло пять пожаров. Об этом сообщил сайт регионального ГУ МЧС.
В 00:34 поступило сообщение о пожаре в селе Тырново Шиловского района. Сгорела деревянная баня, никто не пострадал.
Около полудня загорелся жилой дом в селе Поплевино Ряжского района. Сигнал о возгорании поступил в МЧС в 11:39. В результате пострадал один человек, его состояние пока неизвестно.
В 11:52 пожарные получили сообщение о возгорании в селе Чернобаево Старожиловского района. Загорелись две хозяйственные постройки. Одну из них огонь уничтожил полностью, у второй повреждена стена. Кроме того, сгорел квадроцикл. Никто из людей не пострадал.
В 13:25 поступило сообщение о пожаре в поселке Чучково Чучковского района. Сгорела хозяйственная постройка, никто не пострадал.
В 14:22 пожарные получили вызов из поселка Кустаревка Сасовского района. Сгорел деревянный жилой дом, повреждена хозяйственная постройка. Пострадал один человек.
«Уважаемые рязанцы! Будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, неукоснительно соблюдайте все правила пожарной безопасности. Берегите свое имущество и жизнь от огня!» — напомнили в МЧС.