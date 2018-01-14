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14:57, 14 января 2018 1 461
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В Рязани прошел единый день сбора подписей за Владимира Путина

В Рязани прошел единый день сбора подписей за Владимира Путина

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В воскресенье, 14 января, прошел единый день сбора подписей в поддержку самовыдвижения Владимира Путина на выборах президента России. В Рязани площадку организовали в региональной общественной приемной партии «Единая Россия» на улице Горького № 49а.

Оставить свою подпись за президента пришли студенты, пенсионеры, представители власти. Член партии «Единая Россия» Иван Пискачев рассказал о своем решении корреспонденту RZN.info. «Когда я узнал, что наша партия решила поддержать президента и собрать подписи, то я не мог оставить это событие без внимания. Я разделяю его политику и взгляды, поэтому несмотря на выходной день и хорошую погоду нашел время, чтобы приехать и оставить подпись», — отметил он.

Первый зампред рязанской облдумы Александр Шевырев отметил, что пришел оставить свою подпись вместе со своей семьей. «Партия „Единая Россия“ полностью поддерживает Путина. Я сам приехал со своей многочисленной семьей, чтобы поставить подпись. Уверен, число подписей будет в разы больше, чем это необходимо для выдвижения», — подчеркнул Шевырев.

Напомним, XVII съезд партии «Единая Россия» поддержал самовыдвижение Владимира Путина на должность президента. В Рязанской области сбор подписей в поддержку Путина пройдет до 30 января. Оставить свою подпись можно с 12:00 до 20:00 в крупных торговых центрах.

Ранее в рязанский облизбирком о сборе подписей сообщили штаб Владимира Путина и представитель Ксении Собчак. Остальные представители политических партий и самовыдвиженцев в президенты о начале сбора подписей официально не заявляли.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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