В Рязани после Нового года подорожал картофель, рис и гречка. Мониторинг цен

За прошедшую неделю в Рязанской области больше всего подорожал картофель — на 10,3% (до 18,83 рубля за килограмм), рис — на 9,3% (до 54,99 рубля за килограмм) и гречка — на 8,2% (до 45,83 рубля за килограмм). Мониторинг средних цен представил Рязаньстат.
Значительно подешевели за неделю чай— на 5,6% (до 646,4 рубля за килограмм) и подсолнечное масло — на 4,1% (до 91,52 за килограмм).
Регион занял второе место в округе по стоимости муки — 35,15 рубля за килограмм.
Среди «аутсайдеров» рейтинга Рязанская область оказалась по средним ценам на: карамель — 196,2 рубля за килограмм; пастеризованное молоко — 39,97 рубля за литр; печенье — 111,32 рубля за килограмм; морковь.
Рязаньстат отслеживает цены на 40 продуктов.