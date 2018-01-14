В Рязани оборудовали новые платные парковки. Интерактивная карта

В Рязани оборудовали новые платные парковки. Они
Плата за стоянку автомобилей вводится на 11 участках дорог: улице Радищева, Свободы, Горького, Вокзальной, Чапаева, Яхонтова, Полевой, Пролетарской, Урицкого, Газетном и Бульварном переулке.
Новые парковки предусматривают 900 машино-мест. Стоимость одного часа стоянки составит 20 рублей (первые 15 минут бесплатно), в выходные и праздничные дни, а также в будни с 18:00 до 8:00 там можно будет парковаться бесплатно.
Уже сейчас все участки оборудовали паркоматами. Они особенно
Знаки о платных парковках уже появились, но пока они скрыты от водителей.
Отметим, что на участках стали появляться парковки для инвалидов. Такие знаки установили около школы №1, Консультативно-диагностического центра, Бульварном переулке, улице Урицкого, около ТЦ на улице Чапаева.
Разметку для платных парковок нанесли только на улице Яхонтова.
RZN.info публикует интерактивную карту, на которой показаны новые участки платной парковки, а также улицы, где плата за парковку была введена ранее.