Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

8:39, 14 января 2018 1 625
 0    0

В Рязани оборудовали новые платные парковки. Интерактивная карта

В Рязани оборудовали новые платные парковки. Интерактивная карта

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани оборудовали новые платные парковки. Они появятся на второстепенных улицах в центре города 15 января, где не ходит общественный транспорт.

Плата за стоянку автомобилей вводится на 11 участках дорог: улице Радищева, Свободы, Горького, Вокзальной, Чапаева, Яхонтова, Полевой, Пролетарской, Урицкого, Газетном и Бульварном переулке.

Новые парковки предусматривают 900 машино-мест. Стоимость одного часа стоянки составит 20 рублей (первые 15 минут бесплатно), в выходные и праздничные дни, а также в будни с 18:00 до 8:00 там можно будет парковаться бесплатно.

Уже сейчас все участки оборудовали паркоматами. Они особенно удивили жителей улицы Вокзальной, где терминал установили рядом с двором, а на улице Полевой — рядом с частным домом.

Знаки о платных парковках уже появились, но пока они скрыты от водителей.

Отметим, что на участках стали появляться парковки для инвалидов. Такие знаки установили около школы №1, Консультативно-диагностического центра, Бульварном переулке, улице Урицкого, около ТЦ на улице Чапаева.

Разметку для платных парковок нанесли только на улице Яхонтова.

RZN.info публикует интерактивную карту, на которой показаны новые участки платной парковки, а также улицы, где плата за парковку была введена ранее.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «ЖКХ и транспорт»
8:39, 14 января 2018
В Рязани оборудовали новые платные парковки. Интерактивная карта
21:50, 12 января 2018
Рязанцев попросили не оставлять автомобили на дорогах в ночь на субботу
20:33, 12 января 2018
Рязанцев опросят о «первоочередных» объектах благоустройства 8
17:10, 12 января 2018
На улице Совхозной за мусорными баками скопились отходы из частных домов 1
14:35, 12 января 2018
В ночь на пятницу на уборку рязанских улиц вышли почти 60 единиц техники
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Главные новые объекты 2017 года по версии RZN.info

Редакция RZN.info подготовила материал с главными объектами, которые построили в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 52 959
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 11
12:27, 13 января 2018 51 119
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 37 804
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 28 703
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 27
20:11, 6 января 2018 25 682
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум