В подмосковной кадетской школе отравились почти 60 человек

В кадетской школе в Люберцах отравились 57 человек. По предварительной информации, причиной отравления курсантов и сотрудников училища стал некачественный винегрет, передает
С гастроэнтеритом госпитализировали 33 человек, остальные проходят лечение амбулаторно. При этом среди пострадавших не только кадеты, но и сотрудники образовательного учреждения.
По предварительным данным, причиной отравления стал некачественный винегрет. В настоящее время проводится проверка, как и откуда некачественная продукция могла попасть в столовую кадетской школы.
Прокурор Московской области взял проверку под личный контроль.