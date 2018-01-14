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9:53, 14 января 2018 1 502
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В подмосковной кадетской школе отравились почти 60 человек

В подмосковной кадетской школе отравились почти 60 человек

В кадетской школе в Люберцах отравились 57 человек. По предварительной информации, причиной отравления курсантов и сотрудников училища стал некачественный винегрет, передает Life.

С гастроэнтеритом госпитализировали 33 человек, остальные проходят лечение амбулаторно. При этом среди пострадавших не только кадеты, но и сотрудники образовательного учреждения.

По предварительным данным, причиной отравления стал некачественный винегрет. В настоящее время проводится проверка, как и откуда некачественная продукция могла попасть в столовую кадетской школы.

Прокурор Московской области взял проверку под личный контроль.


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