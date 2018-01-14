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9:23, 14 января 2018 221
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В Москве мужчина получил ожоги, спрыгнув на пути станции метро

В Москве мужчина получил ожоги, спрыгнув на пути станции метро

В Москве мужчина спрыгнув на пути станции метро «Бульвар Дмитрия Донского». В результате он получил сильные электроожоги, передает ТАСС.

«Мужчина оказался на жестком пути на станции „Бульвар Дмитрия Донского“, где по собственной неосторожности получил травмы. Сотрудниками полиции на московском метрополитене был незамедлительно вызван наряд скорой помощи, который по прибытию на место поставил диагноз пострадавшему — электротравмы обеих кистей и попытка суицида», — сообщил руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

Когда мужчина спрыгнул на пути, поезда на станции не было. Для извлечения с путей пассажира было временно отключено электроснабжение. Потерпевшего госпитализировали с сильными ожогами.


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