Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

15:52, 14 января 2018 1 575
 0    0

Рязанские музыканты и художники открыли совместную выставку

Рязанские музыканты и художники открыли совместную выставку

Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

Рязанские музыканты и художники открыли совместную выставку. Экспозиция «СИНЕСТЕЗИЯ. Звук и цвет» открылась в субботу, 13 января, в галерее современного искусства «Люди». Она представляет собой художественно-музыкальный проект.

Музыканты специально для выставки создали произведения, на основе которых художники нарисовали пять картин. Всего в подготовке проекта участвовали четверо художников и четыре музыкальных коллектива.

«Выставка полностью экспрессионистская, основана на чувствах. Она создана, чтобы понять насколько по-разному художники и музыканты воспринимают мир в одном и том же проявлении, и посмотреть насколько они могут вместе взаимодействовать», — рассказал участник выставки Валентин Шунков.

Гости мероприятия не только увидели живописные работы, но и услышали те композиции, которые послужили основой для написания картин. Организаторы отметили, что музыканты только на выставке увидели и оценили результат совместного творчества.

Экспозицию можно посетить бесплатно до 31 января. Она находится по адресу: Первомайский проспект, дом №56, офис 224 (второй этаж).


Фото: © RZN.info / Юлия Полушина

© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Творчество»
15:52, 14 января 2018
Рязанские музыканты и художники открыли совместную выставку
18:02, 11 января 2018
Рабочий отпуск. В рязанской библиотеке открылась выставка фотографий Черного моря
11:51, 11 января 2018
В сети появился первый трейлер фильма «Гоголь. Вий»
22:55, 8 января 2018
Рязанские воскресные школы пригласили на фестиваль «Рождественская радость»
19:28, 8 января 2018
В Лос-Анджелесе наградили номинантов премии «Золотой глобус»
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

Популярное
Комментируемое
Новое
10:41, 13 января 2018 58 222
Появилось полное видео скандала в рязанской школе №43 12
12:27, 13 января 2018 56 327
Настоящая зима. Прогноз погоды на вторую рабочую неделю 2018 года
10:21, 13 января 2018 41 127
Рязанцам предложили комфорт и качество класса Бизнес+ в «Доме на Ленкома» 4
20:49, 10 января 2018 29 120
Врачи рязанского кардиодиспансера устроили застолье вместо приема пациентов. Видео 29
20:11, 6 января 2018 25 755
В ГИБДД прокомментировали аварию с маршруткой в центре Рязани. Фото и видео 7
Все новости
Голосования

Закончились новогодние каникулы. Что вам запомнилось больше всего?

Окончание опроса: 24.01.2018
Архив голосований
Форум