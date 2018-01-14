Рязанские музыканты и художники открыли совместную выставку. Экспозиция «СИНЕСТЕЗИЯ. Звук и цвет» открылась в субботу, 13 января, в галерее современного искусства «Люди». Она представляет собой художественно-музыкальный проект.
Музыканты специально для выставки создали произведения, на основе которых художники нарисовали пять картин. Всего в подготовке проекта участвовали четверо художников и четыре музыкальных коллектива.
«Выставка полностью экспрессионистская, основана на чувствах. Она создана, чтобы понять насколько по-разному художники и музыканты воспринимают мир в одном и том же проявлении, и посмотреть насколько они могут вместе взаимодействовать», — рассказал участник выставки Валентин Шунков.
Гости мероприятия не только увидели живописные работы, но и услышали те композиции, которые послужили основой для написания картин. Организаторы отметили, что музыканты только на выставке увидели и оценили результат совместного творчества.
Экспозицию можно посетить бесплатно до 31 января. Она находится по адресу: Первомайский проспект, дом №56, офис 224 (второй этаж).