Ростуризм опроверг запрет на продажи туров в Египет. На базе регулярных рейсов в Каир можно будет посетить и другие города страны, передает «
В документе на сайте органа говорится, что появившаяся в СМИ информация о якобы запрете Ростуризма на продажу туров в любые города Египта, кроме Каира, не соответствует действительности.
Глава Ростуризма Олег Сафонов пояснил «
«Рейсы в Каир, судя по онлайн-табло аэропортов Шереметьево и Домодедово, возобновятся 1 февраля. Самолеты будут вылетать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям», — передает в своем сообщении «РБК».
Напомним, что воздушное сообщение с Египтом закрыли в конце 2015 года после теракта на борту пассажирского лайнера российской авиакомпании «Когалымавиа», где жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Установлено, что заложить взрывчатку в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта. Для возобновления авиасообщения Россия выдвинула к Египту требование усилить меры авиационной безопасности.