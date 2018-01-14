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12:24, 14 января 2018 847
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Ростуризм опроверг запрет на продажи туров в Египет

Ростуризм опроверг запрет на продажи туров в Египет

Ростуризм опроверг запрет на продажи туров в Египет. На базе регулярных рейсов в Каир можно будет посетить и другие города страны, передает «РБК».

В документе на сайте органа говорится, что появившаяся в СМИ информация о якобы запрете Ростуризма на продажу туров в любые города Египта, кроме Каира, не соответствует действительности.

Глава Ростуризма Олег Сафонов пояснил «РИА Новости», что операторы могут формировать любой продукт на территории страны, но исключительно на основе регулярных авиаперевозок в Каир. Про чартерные рейсы в другие города Египта или про перелет через третьи страны речи не идет.

«Рейсы в Каир, судя по онлайн-табло аэропортов Шереметьево и Домодедово, возобновятся 1 февраля. Самолеты будут вылетать три раза в неделю — по вторникам, четвергам и воскресеньям», — передает в своем сообщении «РБК».

Напомним, что воздушное сообщение с Египтом закрыли в конце 2015 года после теракта на борту пассажирского лайнера российской авиакомпании «Когалымавиа», где жертвами катастрофы стали 217 пассажиров и семь членов экипажа. Установлено, что заложить взрывчатку в самолет террористам помог сотрудник сервисной службы аэропорта. Для возобновления авиасообщения Россия выдвинула к Египту требование усилить меры авиационной безопасности.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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