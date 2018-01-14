Россиян предупредили об опасном жиросжигателе

Роспотребнадзор предупредил об опасности жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), через интернет. Употребление вещества может причинить вред здоровью, сообщил
Продукт в России не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки.
Отмечается, что в интернете он рекламируется как жиросжигатель и продается в соцсетях.
«При этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь», — говорится в сообщении.
Роспотребнадзор порекомендовал отказатья от приобретения и употребления данного продукта.
«При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте для обращений граждан