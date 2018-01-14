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11:30, 14 января 2018 902
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Россиян предупредили об опасном жиросжигателе

Россиян предупредили об опасном жиросжигателе

Роспотребнадзор предупредил об опасности жиросжигателя DNP, содержащего химическое вещество 2,4 динитрофенол (ДНФ), через интернет. Употребление вещества может причинить вред здоровью, сообщил сайт надзорного органа.

Продукт в России не разрешен к обороту как пищевой продукт, не зарегистрирован в качестве специализированного питания для спортсменов, лекарственного средства, биологически активной добавки, пищевой добавки.

Отмечается, что в интернете он рекламируется как жиросжигатель и продается в соцсетях.

«При этом вещество динитрофенол используется при производстве красителей (для пропитки дерева и тканей) и не предназначено для приема внутрь», — говорится в сообщении.

Роспотребнадзор порекомендовал отказатья от приобретения и употребления данного продукта.

«При наличии уже приобретенного продукта необходимо обращаться в Роспотребнадзор и его территориальные органы, в том числе по телефонам горячих линий, а также по электронной почте для обращений граждан depart@gsen.ru», — добавили в сообщении.


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