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14:18, 14 января 2018 831
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На пожаре в Сасове погиб мужчина — соцсети

На пожаре в Сасове погиб мужчина — соцсети

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

На пожаре в Сасове погиб мужчина. Об этом сообщил очевидец в группе «Подслушано Сасово» «ВКонтакте».

Пожар произошел около 15:30 в субботу, 13 января. Сгорел жилой деревянный дом.

На место происшествия выезжали четыре пожарных автомобиля и десять спасателей.


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1 неделя назад
Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Знай наших. В 2017 году на федеральных каналах не обошлось без рязанцев

Редакция RZN.Info вспомнила самые яркие появления рязанцев на телеканалах в 2017 году.

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