На пожаре в Сасове погиб мужчина. Об этом сообщил очевидец в группе «
Пожар
На место происшествия выезжали четыре пожарных автомобиля и десять спасателей.
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Фото: ГУ МЧС по Рязанской области
На пожаре в Сасове погиб мужчина. Об этом сообщил очевидец в группе «
Пожар
На место происшествия выезжали четыре пожарных автомобиля и десять спасателей.
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