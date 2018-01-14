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10:30, 14 января 2018 1 816
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Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту в Telegram

Мошенники начали продавать поддельную криптовалюту в Telegram

Пользователи Telegram получили приглашения от мошенников, представившихся создателями блокчейн-системы Telegram Open Network. В мире пока еще нет такой системы, сообщил телеканал «360».

Пользователям предлагают купить 30 тысяч токенов за пять тысяч долларов (283 тысячи рублей), чтобы «стать одним из первых» обладателей токенов новой критовалюты Gram.

Мошенники присылают ссылки на сайт фальшивого ресурса TON, который описывает процесс предварительной продажи токенов. Согласно описанию, необходимо набрать 30 миллионов долларов для запуска криптовалюты до 1 февраля 2018 года.

На вкладке «Команда» можно также найти фрагмент черновика документации White Paper, которую ранее опубликовали СМИ.


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